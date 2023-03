Barbaraha parlato a Molto Donna, settimanale de Il Messaggero. Le sue parole:"Giocare a calcio è ciò che mi rende più felice al mondo. Insieme a mangiare bene. Ho trasformato la mia passione in lavoro, ricordo quando andavo a vedere giocare mio fratello; un giorno l’allenatore mi fece entrare in campo, ed eccomi qui. Il calcio è per tutti, i pregiudizi sono ignoranza, ma il nostro movimento è in crescita e sono felice quando sempre più ragazzine decidono di correre dietro al pallone".- "Spero di fare qualcosa di memorabile ai prossimi Mondiali, vogliamo regalarci una bella emozione. Come in Francia. Maturando si diventa più consapevoli, in grado di capire quando serve la strigliata giusta alle più giovani. Non voglio far sprecare talento a chi ce l’ha"."Incredibile che faccia notizia il coming out di Jankto. E’ tutto sbagliato, dovrebbe essere libero di fare quello che vuole"."Sentiamo il duello con la Roma in campionato, è la squadra da battere".