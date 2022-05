Barbara Bonansea ha parlato ai canali ufficiali della Juventus Women dopo l'annuncio del suo prolungamento di contratto fino al 2024. Ecco il suo commento a caldo: "Questo rinnovo è molto importante perchè è bello sentire la fiducia del club, ho sempre detto che qui mi sento come a casa, per me la Juventus è diventata la mia famiglia. Da queste parole penso che si capisca cosa significhi per me questo rinnovo, sono molto felice". E ancora: "Dal primo anno ho capito cosa significa giocare alla Juve. Arrivare qui ti insegna tante cose, il DNA juventino ti entra nel sangue: dare tutto e vincere tutte le partite. In campo si vede che vogliamo dare sempre il massimo e qua alla Juventus abbiamo tutto per farlo".