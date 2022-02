Barbara #Bonansea eletta

. Nonostante la sconfitta ai rigori contro la Svezia (1-1 il finale, 6-5 dcr), l'esterno della Juventus è stata premiata come migliore giocatrice dell'Algarve Cup. Sono arrivate anche le parole del capitano, la juventina Sara Gama: "La finale non si è conclusa come volevamo. Ma rientriamo a casa consapevoli di aver preso ciò che ci serviva: spunti importanti per il lavoro sulla nostra squadra in vista dei prossimi impegni".