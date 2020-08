Archiviata la vittoria contro il Verona nella prima giornata della Serie A femminile, la Juventus Women si appresta ad affrontare la seconda gara di campionato, sabato sera nell'esordio casalingo contro l'Empoli (reduce dal 10-0 rifilato alla neopromossa San Marino Academy). Sul suo profilo Instagram Barbara Bonansea ha pubblicato una sua foto in allenamento, col il messaggio "La musica nel cuore". L'attaccante della Juve ha avuto diverse occasioni contro l'Hellas, ma per poco non è riuscita a trovare la via del gol. Sabato proverà a sbloccarsi.