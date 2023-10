Barbaraha parlato al sito della Juventus dopo la gara di ieri contro il Chievo Verona. Per sue parole:"Siamo partite forte, segnando subito due gol, e da lì la partita si è calmata. Abbiamo rallentato un pochino i ritmi, loro a tratti ci hanno messo un pochino in difficoltà, ma nel complesso è stata una buona gara. Sono contenta del risultato e delle ragazze che magari hanno fatto i primi minuti oggi. Sono ovviamente contenta anche del mio gol, che mi era un po’ mancato. Teniamoci questa buona prestazione in vista delle prossime. Dispiace molto per l’infortunio nel finale a Beka, le faccio il più grande in bocca al lupo. Da parte mia e di tutta la squadra e di tutta la Juve".