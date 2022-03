Intervenuto ai microfoni di JTV, l'allenatore della Juventus Women Joe Montemurro ha spiegato anche il motivo dell'esclusione di Barbara Bonansea dall'undici iniziale della sfida contro il Lione. "In Champions non conta chi parte, le scelte sono fatte in ottica di 95 minuti", le sue parole. "Devo avere a disposizione l’opportunità di cambiare la partita a gara in corso. Abbiamo ragionato anche sul campionato e sul ritorno".