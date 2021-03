Barbara Bonansea, decisiva nella larga vittoria sul Milan che sa tanto di scudetto per la Juventus Women, ha commentato il match su Sky Sport: "Bella partita, dura e faticosa. Siamo partite bene e fare due gol nel primo tempo ci ha agevolato il lavoro. Loro sono state toste, noi brave a difenderci. E ora festeggiamo. Per lo scudetto non è finita: mancano diverse partite, anche scontri diretti. Noi teniamo alta la guardia e cerchiamo di portare a termine il lavoro come stiamo facendo per adesso. Ormai ci siamo abituate a giocare partite difficili, quindi oggi eravamo tranquille e abbiamo avuto l'approccio giusto."