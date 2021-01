"Fileni Alimentare SpA, azienda marchigiana leader nella produzione di carni

biologiche in Italia, ha individuato nella biologa nutrizionista Manuela Mapelli, nel nuotatore Filippo

Magnini, nella calciatrice Barbara Bonansea e nella pallavolista Miriam Sylla i quattro influencer che su

Instagram contribuiranno a veicolare la rinnovata immagine digital e i valori del brand Fileni.

Manuela Mapelli, autorevole specialista in scienze dell'alimentazione e volto noto al grande pubblico in

qualità di ospite e consulente di una testata giornalistica televisiva, proporrà ai suoi oltre 53.000 follower su

Instagram suggerimenti di nutrizione e ricette che esaltino le caratteristiche di eccellenza dei prodotti Fileni.

Il pesarese Filippo Magnini, nuotatore di livello internazionale con un impressionante medagliere raccolto in

carriera e oggi popolare volto televisivo e voce radiofonica, metterà a disposizione dei suoi 396.000 follower

aneddoti, curiosità e consigli sul biologico Fileni nell’alimentazione degli sportivi durante l’attività agonistica

e post agonistica.

Barbara Bonansea, calciatrice rivelatasi al grande pubblico con le sue prestazioni ai campionati mondiali di

calcio femminile del 2019, la prima ad essere inserita nel prestigioso premio WORLD XI della FIFA ed unica

italiana anche tra i maschi per l’edizione 2020, racconterà ai propri 436.000 follower come i prodotti Fileni

siano un alleato per le sue sfide quotidiane.

Miriam Sylla, scultorea schiacciatrice argento Mondiale nel 2018, a venticinque anni è già un’atleta al top

della carriera agonistica con diversi titoli in bacheca, sia nazionali che internazionali. La pallavolista posterà

sul suo profilo Instagram (90.000 follower) contenuti sull’importanza dei prodotti Fileni per le prestazioni

sportive e il benessere personale."