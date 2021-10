L'attaccante dellaBarbaraha parlato a JTV dopo la vittoria contro l'. "È stata una partita molto difficile contro un ottimo avversario, forse non è stata una delle nostre migliori prestazioni ma abbiamo tirato fuori il carattere nel secondo tempo e sono contenta che abbiamo vinto" ha dichiarato la giocatrice, che ieri ha raggiunto la suacon la maglia bianconera. "È un traguardo importantissimo. Tutti sanno quanto tenga a questa squadra e a questi colori. È stato bello anche segnare, significa sempre tanto fare gol perché stai aiutando la tua squadra a fare i punti che servono per vincere il campionato. Farlo nel Derby d'Italia poi è sempre speciale ma la cosa più importante è aver vinto". E sul percorso verso lo scudetto: "La strada è lunghissima, non lunga. Ci sono avversarie veramente toste, dobbiamo tornare a giocare il nostro calcio. Probabilmente dopo la sosta abbiamo avuto un po' di difficoltà. Ora torniamo a cercare di fare del nostro meglio, anche per dimostrare che quello che abbiamo sul petto deve rimanere qui".