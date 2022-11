Barbaraè intervenuta in conferenza stampa alla vigilia della finale di Supercoppa Italiana contro la Roma. Queste le sue parole:- "Questo stadio porta dolci ricordi e questi colori mi scaldano il cuore perchè sono quelli di Torino il giallo e il blu. Se devo pensare a questo stadio mi viene in mente la mia città quindi speriamo porti bene"."Si parla di una finale. Chi vince vince un trofeo. Io spero di poter vedere un bel gioco domani perchè le finali sono sempre tese, il gioco fatica a decollare ma credo che sia noi che la Roma siamo cresciute molto in questi anni"."Nel calcio conta tutto. La Roma è partita bene e tutti se lo aspettavano, sono super organizzate. Conta la storia ma è una partita secca e conta chi fa più gol"."Sono rientrata, sono felice di essere tornata e poter dare una mano alla squadra. Sono felice, non sono abituata a segnare sempre, sono molto contenta e per domani facciamo gli scongiuri, forse la Supercoppa mi porta un po' di fortuna e spero anche domani (ride ndr)"."Credo che siamo tante giocatrici, facciamo tanto tourover e non è così semplice riuscire sempre a portare lo stesso risultato sul campo. Credo che abbiamo giocato un Europeo, preparato la stagione in poco tempo. Ora stiamo giocando insieme da quasi tre mesi e i risultati iniziano a vedersi"."Non so a che percentuale sono del recupero, sarei un robot se sapessi dirlo. Mi sento bene, quando gioco sono contenta e questo vale più di ogni numero e percentuale. Io cercherò di dare tutto quello che riesco, il mister deciderà se sarò stanca e uscirò"."La Roma è un'ottima squadra, esprimono un buon gioco. Credo abbiano acquisito consapevolezza, vederle in Champions League che erano in svantaggio di due gol e hanno recuperato, significa che la squadra c'è. La consapevolezza di essere una buona squadra ti aiuta, si stanno abituando a partite di livello. Temere è una parola grossa, siamo due squadre di ottimo livello, la giocheremo alla pari e chi fa più gol vince"."Spero si veda la crescita. Tutti sanno quanto credo nel calcio femminile italiano. Per me è una gioia vedere che c'è anche un'altra squadra in Champions League che lotta per il calcio italiano. Sarò pazza ma io ho tifato tanto per loro. Spero davvero che domani possa essere una bella vetrina per il nostro calcio"."Pensando a quello che abbiamo fatto l'anno scorso, quindi aver vinto tre trofei penso che questo anno sarà molto difficile. La Rosa che abbiamo in squadra determinerà tanto. Siamo tante di livello alto e questo aiuterà la squadra e il mister a portare a casa tanti trofei, c'è pressione dall'anno scorso perchè la gente si aspetta che tu continui a vincere ma stiamo iniziando ad abituarci. Siamo sempre la squadra che tutti vogliono battere e questo ti forgia. Non sarà facile ma unite possiamo andare oltre ogni difficoltà"