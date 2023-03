L'attaccante dellaWomen e della Nazionale italiana Barbaraha parlato ospite ai microfoni del TG2, in occasione della Giornata Internazionale della Donna. Le sue parole:"Siamo cresciute tanto soprattutto negli ultimi anni grazie agli investimenti delle società professionistiche maschili. Il livello ora si sta alzando, siamo ancora lontane dagli standard degli altri paesi quelli statunitensi e inglesi ma stiamo crescendo, stiamo cercando di continuare a lottare. Parteciperemo al Mondiale con l'obiettivo di crescere, portare visibilità al nostro mondo che è bellissimo e ci ha fatte crescere e diventare donne forti proprio come mi sento io in questo momento".