Nuovo scatto social di Barbara Bonansea, che su Instagram ha pubblicizzato un noto marchio di articoli sportivi: tiene in mano un pallone ed è palmo a palmo con un'altra donna, colei che ha scattato la foto. Ecco il messaggio annesso, che vi proponiamo tradotto dall'inglese: "Per me la palla è stata e sarà sempre un simbolo di interazione, condivisione e divertimento". La numero 11 della Juventus Women è fresca del titolo di campione d'Italia, e insieme alle compagne sta scaldando i motori per la prossima stagione.