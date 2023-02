La calciatrice della Juve Women, Barbara Bonansea ha rilasciato delle dichiarazioni in un'ampia intervista concessa ai microfoni della FIFA, dove ha parlato anche dei trofei vinti in bianconero.'In cinque anni ho vinto tanto. Il primo scudetto è stato spettacolare, noi stesse non pensavamo di poter vincere. Quando guardo le foto mi scende ancora una lacrime, sono state emozioni talmente forti che le rivivo ogni volta'.