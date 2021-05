L'attaccante delle Juventus Women Barbara Bonansea ha parlato a Sky Sport del suo futuro e, in relazione a questo, del suo ingresso nella scuderia di Mino Raiola: "Domenica ci sarà l'ultima partita contro l'Inter per provare a scrivere un altro pezzo di storia. Potrebbe essere un record pazzesco che ricorderemo tutte. Penso anche al mio futuro, credo sia giusto tirare delle conclusioni. Scegliere Raiola è un'occasione che ho voluto cogliere al volo, mi darà una mano nella scelta e alla fine vedremo cosa è meglio per me. Credo anche che questo sia un risultato importante per il calcio femminile".