Barbara Bonansea è la prima calciatrice ad entrare nella scuderia del super procuratore Mino Raiola. In un articolo di oggi de ilsole24ore.com, si ipotizzano quelle che potrebbero essere le prospettive di mercato di una delle punte di diamante delle Juventus Women: "È sempre una questione di potere. E Raiola sa scegliere bene. Così nasce l'intesa con Barbara Bonansea, una delle migliori giocatrici italiane. Un'intesa che potrebbe portare Bonansea a decidere di fare un'esperienza all'estero, dove le atlete del calcio sono già professioniste. Il Lione o il Bordeaux in Francia possono essere una buona opportunità, così come il Manchester United in Inghilterra anche per gli ottimi rapporti che Raiola ha con la società che si coccola il suo talento Pogba. (...) Non è detto, quindi, che alla fine Bonansea non possa trovare un accordo con la Juventus anche per la prossima stagione per attendere di fare il salto definitivo dopo l'impegno con la sua Nazionale e dopo il definitivo approdo del professionismo in Italia".