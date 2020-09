1









La Juventus Women è tornata al lavoro, proprio come la prima squadra maschile che continua gli allenamenti in vista del big match contro il Napoli di domenica sera. Il giorno dopo, lunedì 5 ottobre, la squadra di Rita Guarino disputerà una partita storica, perché affronterà il Milan nella splendida cornice di San Siro, teatro di una partita di calcio femminile per la prima volta nella sua storia. L’attaccante bianconera Barbara Bonansea ha pubblicato su Instagram una foto del duro lavoro di oggi: “Nuova settimana, stesso duro lavoro”.