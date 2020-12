La Juventus Women sta tenendo vivo un ruolino di marcia formidabile, con 10 vittorie in altrettante partite di campionato. Oggi ha vinto 4-1 contro la Roma è si è laureata già campione d'inverno. Ma questo non deve far adagiare le bianconere sugli allori, dato che martedì alle 19 scenderanno in campo a Lione per il ritorno dei sedicesimi di finale di Champions League femminile contro le fortissime francesi. C'è da ribaltare (impresa difficilissima) il 2-3 incassato all'Allianz Stadium.