Barbara Bonansea, oltre a essere una delle giocatrici più importanti dell'Italia e della Juventus Women, è anche una delle più chiacchierate. Il suo contratto col club bianconero è in scadenza e ancora le parti non si sono sedute al tavolo delle trattative per il rinnovo. Il che aveva alimentato le voci e le domande sul futuro juventino dell'attaccante piemontese, 30 anni a giugno, 45 gol complessivi con la maglia della Juve.

Voci e domande che ora diventano prospettive di addio: Barbara Bonansea è infatti la prima calciatrice a entrare nella scuderia di Mino Raiola! Di solito si cambia procuratore quando si vuole imprimere un cambiamento nella propria carriera e magari agevolare un trasferimento. E se l'agente in questione è Raiola, allora è lecito aspettarsi movimenti di mercato di un certo prestigio.

E infatti, la Gazzetta dello Sport spiega che il fortissimo Lione è da tempo sulle tracce di Bonansea e che questa potrebbe essere l'occasione perfetta, per il club francese, di provare a ingaggiarla. Addio alla Juve in vista?



La Rosea parla anche di coach Guarino