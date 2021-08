Alla vigilia della partita dicontro il, Barbaraha parlato ai microfoni di Juventus Tv: "Contro il Kamenica Sasa abbiamo fatto una bella partita, brave a cercare sempre di imporre il nostro gioco. Un lato positivo è stato cercare di fare sempre le nostre giocate. Spiace non aver finalizzato di più. 12 a 0 come prima vittoria in Champions va bene"ST POLTEN - "Una partita tosta, le ho viste e sono un avversario difficile, molto organizzate e giocano un bel calcio. Partita bella, un'altra prova per vedere a che punto siamo. Sarebbe molto bello passare il turno"CONDIZIONE - "Dal punto di vista mentale, iniziamo a capire cosa vuole il mister. Fisicamente manca ancora qualcosa, ma è normale a questo punto, ma domani sono sicura che staremo bene. Io non sono ancora brillante come vorrei, ma è normale"