Come l'anno scorso tiene banco la questione legata al. La giocatrice di Pinerolo è torinese e con la Juventus nel cuore ma ciò non potrebbe bastare. Già la scorsa stagione dopo la scelta di affidarsi aaveva fatto pensare che Bonansea potesse scegliere un'avventura all'estero. Ora la numero 11 si trova davanti ad: prendere o lasciare. Proprio come anticipato da IlBianconero.com Se la giocatrice lo scorso anno aveva poi scelto di restare all'ombra della Mole per un altra stagione potrebbe non fare scelta analoga questa volta. Come riferisce Il Corriere di Torino la giocatrice si aspetterebbe un ingaggio diverso, probabilmente più in linea con quello dei principali top club europei.la società bianconera si sta prendendo del tempo per decidere se accettare di fornirle un ingaggio simile o se mettere un punto. Quale sarà il futuro di Bonansea si saprà prossimamente, ma la strada potrebbe essere in salita.