Vittoria netta e mai in discussione, quella della Juventus Women contro il Kamenica Sasa, partita terminata 12 a 0, nel primo turno del mini girone di Champions League. Sabato sera, alle 21, le bianconere affronteranno in finale la squadra austrica del St. Polten, che ha battuto 7 a o il Besiktas. Bonansea, attraverso il suo profilo Instragram, carica la squadra: "Juventus 12- Kamenica sasa 0 Sabato ci aspetta una bella sfida per andare avanti in Champions".