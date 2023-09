La sconfitta ai rigori della Juventus Women contro l'Eintracht, costa l'eliminazione dalla Women's Champions League per la squadra di Montemurro. Giornata da dimenticare anche per Barbara Bonansea. "Non approfitta di due splendide giocate di Caruso, altre due volte ha l’occasione per il cross dal fondo e sbaglia entrambe. Una situazione che dura da un po’ troppo tempo", la pagella di Tuttosport per la giocatrice bianconera.