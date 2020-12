1









Barbara Bonansea ha parlato a JTv dopo la gara con il Lione. Ecco le sue parole: "Abbiamo tenuto testa al Lione, abbiamo fatto una bella partita. Ce lo eravamo detto di giocare come sapevamo. Dispiace per il risultato perchè meritavamo qualcosa di più. Abbiamo avuto le nostre occasioni, se riguardiamo la partita possiamo ancora meglio".



SACRIFICIO – "Questa partite alla fine si possono provare a vincere giocando tutte insieme, da sole non arriviamo da nessuna parte. E quello che dobbiamo fare anche in campionato per vincere un altro scudetto, ci serva da lezione".



MATURE – "Siamo più consapevoli della nostra forza, possiamo anche fare di più. Abbiamo perso ma dobbiamo essere soddisfatti. Ritorno? Andiamo la per giocarcela come qua e magari la portiamo a casa".