L'attaccante dellaBarbaraha parlato ai microfoni di JTV alla vigilia della sfida dicontro la- "Abbiamo avuto qualche giorno in più e abbiamo cercato di preparare al meglio la gara. Stiamo bene, peccato solo per le ragazze infortunate che non ci saranno domani, ma ci raggiungeranno ovviamente durante la partita"."Sono contenta di essere rientrata così bene, i gol danno sempre entusiasmo però sono felice che abbiamo portato a casa i risultati che volevamo. Penso di non essere al massimo ma sto lavorando per questo".- "Sono partite molto belle sia in campionato che in Champions League. Quindi domani mi aspetto una bella gara e spero che si possa vedere un buon calcio perché in finale si è sempre un po' tese e a volte lo spettacolo ne risente. E ovviamente spero di poter vincere".- "La vivo in modo molto tranquillo, non sono una a cui viene l'ansia, preparo le partite in molto sereno. Domani sarà un finale ma nel mio cuore e nella mia testa è sempre calcio".