Le parole di Barbara Bonansea, al termine di Juventus Women-St. Polten: "Speravo solo di passare il turno perché lo meritavamo dopo 3 anni che non riuscivamo ad andare avanti. Loro sono una bella squadra, vincere così è molto bello"SCELTA DI RIMANERE - Una giocatrice spera sempre di poter segnare per dare una mano, spero sia una buona presentazione la mia. Bellissima partita, abbiamo finalizzato cosa abbiamo creato e prima non riuscivamoCOSA E' CAMBIATO - Proviamo a proporre un calcio diverso, tenere la palla, più fiducia in noi perché siamo forti e oggi l'abbiamo dimostratoDIFFICOLTA' - Ci pressavano forte, lasciavano spazi nel lato opposto ma avevamo difficoltà ad andare sull'altro lato, ma quando siamo riuscite abbiamo segnatoGOL PRESTO - Fondamentale, ti toglie pressioni e paure. In casa nostra non è facile venire a vincereSECONDO GOL - Istinto. Quando uno segna non sa cosa fa. Ho sentito il portiere fuori e mi sono detta che dovevo tirareSERIE A - Una stagione molto difficile, il livello si sta alzando e le squadre che sono salite si sono attrezzate bene, abbiamo visto il POmigliano. Serve essere molto concentrate, essere favorite non è mai semplice, sarebbe bello vincere il quinto scudetto di fila.