Tramite il proprio sito ufficiale, lapropone alcuni "focus" sul Derby d'Italia femminile vinto dalledi Montemurro contro l'per 2 a 1.- Lisaè la giocatrice che ha giocato più palloni nel match (87) e recuperato più palloni (11). Inoltre ha partecipato attivamente a tre degli ultimi sei gol della Juventus in Serie A (tre assist vincenti).- Andreaha partecipato attivamente a tre reti nelle ultime tre gare contro l'Inter in Serie A (due reti e un assist). Andrea, inoltre, ha segnato tutti gli ultimi tre suoi gol in Serie A negli ultimi 20 minuti di gioco.- Gli ultimi quattro gol di Barbarain Serie A sono arrivati tutti in trasferta: questo è il suo secondo centro all'Inter nel massimo campionato.- La Juventus allunga a 31 la sua serie record di vittorie di fila in Serie A (dal 2004/05) e porta a 15 i successi di fila in trasferta.- La Juventus conta nove gol di testa in questa Serie A (primato nella competizione in corso); ne aveva realizzati 11 totale in tutto lo scorso torneo.