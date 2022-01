Le parole di Lisa Boattin a Juventus Tv:



SASSUOLO - "La vittoria è stata fondamentale e incredibile. Veniamo da settimane difficili ma siamo la Juve ed entriamo in campo per vincere senza alibi. Chi entra dà sempre il 100%, sono settimane dura ma volevamo questa finale"



DOPO IL COVID - "Settimane molto particolari, per me Natale è speciale perché ritrovo la famiglia. Star lontano da loro è stata dura, il giorno di Natale triste. Sono felice di essere rientrata per la Supercoppa ed essere in gruppo mi dà gioia"



RIGORI - "Sono sempre una lotteria, ci va anche fortuna. Io ero abbastanza tranquilla, perché ormai sei lì e te la devi giocare. Una lotteria, può andar bene o male"



MILAN - "Mi aspetto una partita dura, loro hanno fatto alcuni acquisti, so che hanno avuto un periodo un po’ così ma in questa finale non hanno niente da perdere. Hanno ritrovato entusiasmo e più compattezza come squadra, maggior fiducia"