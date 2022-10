Il terzino dellaWomen Lisaha parlato ai canali ufficiali della società in vista della gara di Women's Champions League contro lo Zurigo in programma questa sera alle 18.45. Queste le sue parole:"Vincere contro la Sampdoria ci ha dato entusiasmo, non è stato facile, abbiamo approvato male ma abbiamo portato a casa tre punti. La Champions regala sempre gioia e quindi non vediamo l'ora di giocare"."Questa anno abbiamo più esperienza visti i gironi dell'anno scorso, dobbiamo essere brave a portare con noi l'esperienza, la prima partita è importante e per questo vogliamo approcciarla al meglio"."Conta la cura dei dettagli, la Champions è bella perchè imprevedibile, può regalare sorprese e la cura farà la differenza""La Champions è la Champions, regala emozioni diverse, non vedo l'ora di giocare in stadi come questo ma anche all'Allianz".