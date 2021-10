Lisa, la migliore tra le bianconere dinel Derby d'Italia, ha parlato ai microfoni di LA7 dopo la vittoria dellacontro l'di Rita. "Sono felice della mia crescita, giocare tanto mi aiuta ad essere più tranquilla. Per fortuna in questi anni sto giocando tanto", le sue dichiarazioni. "Sapevamo che sarebbe stata molto dura. Ogni volta che rientriamo dalle Nazionali facciamo un po' fatica, dobbiamo maturare. Si vede il lavoro di Rita sull'Inter, stanno diventando una grande squadra. Oggi è stato un grande test e una partita di carattere. Prima o poi non capiterà di perdere, è il calcio. Oggi abbiamo faticato, quando perderemo ci rimboccheremo le maniche per tornare subito a vincere".