Le parole disul canale Twitch della Juventus:UWCL - "Tantissimo dispiacere. Era il nostro obiettivo, era alla portata, nessuno é felice. E' il calcio e purtroppo a volte le partite vanno così anche quando non dovrebbero. Dobbiamo andare vanti, abbiamo altre competizioni e siamo qui per vincerle. Dobbiamo trasformare l'eliminazione in qualcosa di positivo".