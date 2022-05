Lisa Boattin ha parlato ai microfoni di JTV per commentare la conquista da parte della Juventus Women del quinto scudetto consecutivo. Ecco le sue dichiarazioni: "Cinque sono tanti. È dura vincerlo, ma restare in alto è difficile. Giochi per la Juve, hai sempre pressione ma è la cosa più bella che c’è. Abbiamo fatto una stagione incredibile, ora festeggiamo poi pensiamo alle prossime due partite. In che cosa sono cresciuta? Il sistema di gioco mi porta ad essere più attiva anche in fase offensiva. Quando sei in fiducia ti riescono tante cose, questa stagione è stata speciale per me. Spero di continuare così. Non ci sono parole per questa striscia di scudetti, la gioia è immensa. Vedere anche i miei genitori sugli spalti mi porta a pensare che sono molto fortunata".