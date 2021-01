La prima squadra della Juventus e le Women saranno entrambe impegnate in questo weekend in una sfida all'Inter. Per quel che riguarda la squadra allenata da Rita Guarino; Lisa Boattin è intervenuta ai microfoni di Sky Sport per parlare del match di domenica: "In Italia stiamo facendo grandi cose, siamo partite molto bene. Un trofeo è già conquistato, l'obiettivo è lottare per gli altri due. In Europa siamo state sfortunate con il sorteggio ma ci ha aiutato a crescere. Quello con l'Inter è un match che parla da solo, non ha bisogno di commenti. Dovremo entrare per prendere i 3 punti".