In questa prima fase di stagione, Lisa Boattin si sta dimostrando una calciatrice sulla quale si può sempre fare affidamento. Abile a coprire e sempre pronta a proiettarsi in avanti e aggiungere quantità alla manovra offensiva bianconera. Tutte queste qualità le ha messe in mostra anche durante il match di ieri, vinto con il risultato di 2 a 1 contro la Florentia. L'esterno sinistro agli ordini di Rita Guarino, ha voluto sottolineare la determinazione che ha permesso la rimonta con un messaggio su Instagram: 'Solo se hai carattere puoi ribaltare partite come queste! +3'.