Emozioni nella serata di ieri dopo il match ditraall'Allianz Stadium, dove una giovane tifosa è stata protagonista di un bel siparietto con Lisa: la giocatrice bianconera ha infatti firmato una bandiera della Vecchia Signora alla sua fan, che non è riuscita a trattenere la commozione ed è scoppiata in lacrime. Il momento è stato reso noto anche dallo stesso club tramite i canali social ufficiali, in unche è subito diventato virale. Eccolo qui sotto.