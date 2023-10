Si è conclusa da poco la sfida tra la Juve Women e il Sassuolo femminile con la schiacciante vittoria delle bianconere per 4-0. Al termine della sfida Lisaha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa.- 'Stiamo facendo partita dopo partita, abbiamo avuto una partenza un pò così ma stiao crescendo. Oggi abbiamo fatto un ottimo primo tempo e potevamo migliorare nel secondo. E' vero che eravamo sul 4-0 ma non bisogna avere un atteggiamento rinunciatario'.- 'E' diverso perchè ho sempre giocato a sinistra ma sono a disposizione del mister. Se devo giocare a destra lo faccio e sto cercando di migliorare, è un motivo di crescita e per me è una cosa in più coSe giocatrice'., cerco di dare il meglio e di dare l'esempio. In futuro vedremo'.- 'Sicuramente è ancora presto ma saranno due partite decisive per la stagione. Non sarà facile e dopo la Roma avremo la Nazionale, ma restiamo concentrate su quella che sarà la prossima sfida contro la Fiorentina'.