Lisa Boattin da record. Con la doppietta segnata ieri nel Derby d'Italia femminile contro l'Inter, la giocatrice della Juventus Women è diventata il primo difensore capace di realizzare una marcatura multipla in Serie A dall'inizio della scorsa stagione: ha realizzato cinque gol in questo campionato, eguagliando il suo miglior rendimento dal punto di vista realizzativo in una singola stagione italiana (cinque centri anche nel 2016/2017, con l'AGSM Verona). Lisa, inoltre, è il difensore che ha segnato più reti in questa Serie A (cinque, staccata Linda Tucceri Cimini a quota tre).