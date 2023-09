Le parole di Lisaal canale Twitch dellaJUVENTINA - "Mio padre è juventino sfegatato e mi ha trasmesso questa passione. Guardavo la Juve con lui e in lui ho visto questo amore per la maglia. La prima cosa a cui penso è quando mio padre è riuscito a venire qui a Torino allo stadio, l'ho visto emozionato, quando 'ho visto entrare emozionato è stato bellissimo. E' impazzito quando ha saputo che andavo alla Juve. Prima ho chiamato mia madre, un momento senza parole, erano felicissimi, per lui é un orgoglio, è una cosa speciale che si sente. Sono fierissima di essere juventina, ce l'ho dentro, impazzisco per questa squadra, quando vince, quando perde, una passione che è impossibile da spiegare".