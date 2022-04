Lisa Boattin è intervenuta ai microfoni di Rai Sport in vista delle prossime partite della Nazionale italiana femminile. Ecco le dichiarazioni del difensore della Juventus Women: "Ci aspettano due gare fondamentali, vogliamo conquistare questo Mondiale e dobbiamo assolutamente vincerle entrambe. Dovremo essere molto concentrate e focalizzate su questo obiettivo. Con la Lituania non sarà facile, è una squadra molto chiusa, aggressiva, forte nei duelli, a cui non è semplice fare gol. Non dobbiamo fare l'errore di pensare subito alla Svizzera perché la Lituania non è da sottovalutare, e la partita non è meno importante. Dobbiamo essere concentrate e unite per centrare l'obiettivo, cercare di avere molta pazienza ed essere ciniche sotto porta".

E sulla Champions League: "Quando giochi certe partite è un po' come la Nazionale. Devi cercare ogni piccolo particolare per sfruttarlo. Ora dobbiamo cercare di azzerare e dimenticare ciò che è successo nei nostri club. Dobbiamo essere molto concentrate per queste due partite perché il Mondiale è un obiettivo che vogliamo raggiungere".