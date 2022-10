La calciatrice bianconera Lisa Boattin ha manifestato il suo entusiasmo per le 150 presenze con la maglia bianconera attraverso un post condiviso sui suoi account social.'Indossare la maglia della Juventus è un onore e un privilegio. Ogni partita ho cercato di onorare questa maglia dando il 100% di me stessa. Non avrei mai immaginato di poter realizzare il mio sogno da bambina e oggi raggiungere questo traguardo con la squadra del mio cuore. La maglia della Juventus è come una seconda pelle per me. 150 volte di grande orgoglio. 150 volte, GRAZIE'.