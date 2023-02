Lisaé la grande assente tra le fila bianconere per la sfida di oggi tra. L'esterna, infatti, non compare tra le calciatrici a disposizione di Joe Montemurro. Boattin é tornata non al meglio dalla spedizione con la maglia azzurra e, di conseguenza, lo staff della Juventus Women ha deciso di preservarla e darle un turno di riposo.