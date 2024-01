BOATTIN DOPO LA SUPERCOPPA

Lisa, ieri capitano della Juventus Women, ha parlato così ai giornalisti presenti a Cremona dopo la vittoria della Supercoppa:“L’emozione è stata grandissima, è il mio primo trofeo con la fascia da capitano, sono juventina quindi emozione duplicata. Farlo accanto a Sara Gama, che è stata il nostro condottiero per tanti anni. Volevamo questo trofeo, abbiamo lavorato tanto e lo meritiamo”.- “Il Brescia ha fatto la storia. Mi farebbe piacere rivederle in Serie A. Sarebbe bello e gli auguro di salire”.“Penso che da quando è arrivato Montemurro mi ha permesso di essere più incisiva in avanti. Per me è stato motivo di crescita. Faccio il meglio, se aiuto la squadra meglio ancora”.“Veniamo da una brutta sconfitta con la Sampdoria, era importante portare a casa questa coppa, sarà un punto di partenza. Soffriamo ma insieme, questo forse l’avevamo un po’ perso, è un punto di partenza questa vittoria”.“Non chiedo altro. Andata bene, sono felice. Si è vista una squadra unita che lotta una per l’altra. Possiamo lavorare insieme. Oggi faccio i complimenti a tutte perchè abbiamo sofferto da squadra”.