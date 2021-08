Lisa, terzino delle Juve Women, ha parlato a Juventus TV dopo la vittoria col St. Polten. Ha festeggiato ieri sera anche le 100 presenze con la Juve.– "Chi lo avrebbe mai detto? Siamo partiti 4 anni fa e sono emozionata, è difficile spiegare a parole cosa vuol dire. Non me lo sarei mai aspettato, un traguardo bellissimo".– "L’avevamo preparata molto bene, loro sono una squadra tosta, dura da affrontare. Sono molto fisiche e tenaci, ma volevamo assolutamente passare questo mini turno. Sono felicissima, non potevo festeggiare meglio le 100 presenze".– "Vincere aiuta a vincere. Era fondamentale, dà tanto umore e felicità. Ci aiuta ad approcciare al meglio il campionato. Vogliamo iniziare la stagione, perché ci alleniamo ma vogliamo anche giocare".– "Continuare a vincere, ma ora siamo proiettate sulla prima di campionato. Pensiamo a quella più vicina".