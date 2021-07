Primo impegno per ladel nuovo allenatore Joe. Partita amichevole contro il, squadra maltese che sarà impegnata, proprio come le bianconere, nel primo turno preliminare della Champions League. Una sfida importante, quindi, per testare il ritmo e i nuovi meccanismi imposti dal coach, prima dell'impegno europeo del 18 agosto, contro il2-0: (Cernoia 7', Girelli 15'): Peyraud-Magnin; Lundorf, Gama, Salvai, Boattin; Zamanian, Rosucci, Caruso; Bonansea, Girelli, Cernoia.. Aprile, Soggiu, Caiazzo, Staskova, Giai, Berti, Bonfantini, Pfattner, Lenzini​.. Montemurro: Xuereb; Zahra, Said, Farrigia, Teuma, Sultana, Camilleri, Giusti, Farfaria, Zammit, Felice.. Sciberas, Chetham, Dimech, Bujada, Cardona, Sultana, Fenech.. Bajada: Longodal dischetto si presenta Girelli che non sbaglia- RIGORE PER LA JUVE, conclusione al volo di Cernoia stoppato di braccioGirelli ci prova di tacco! Palla che non gira verso la porta e termina sul fondo- Tentativo di Farfaria da fuori area, palla alta- Colpo di testa di Caruso che impatta male, la palla si alza abbondantemente sopra la traversa, la prima rete della stagione 2021/2022 è di Cernoia che raccoglie in area l'assist di Girelli e dal limite dell'area piccola non sbaglia- Primo spunto di Bonansea che vola sulla fascia destra e mette in mezzo un pallone interessante che viene spazzato dalla difesa- Fischio d'inizio dell'esperienza di Montemurro in bianconero!