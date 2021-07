IL TABELLINOJuve Women-Birkirkara: 12-0Marcatrici: (Cernoia 7', Girelli 15' e 73', Caruso 19', Boattin 21' e 36', Bonansea 24', aut. Farrugia 39', Zamanian 49', Bonfantini 51', Staskova 57' e 74')Juventus Women (4-3-3): Peyraud-Magnin (Aprile 33') (Soggiu 70'); Lundorf (Lenzini 46'), Gama (Caiazzo 70'), Salvai, Boattin (Staskova 46'); Zamanian, Rosucci (Giai 70'), Caruso (Pfattner 70'); Bonansea (Berti 70'), Girelli, Cernoia (Bonfantini 46'). ​. All. MontemurroBirkirkara (4-2-3-1): Xuereb; Zahra, Said, Farrugia, Teuma, Sultana, Camilleri, Giusti, Farfaria, Zammit, Felice. A disp. Sciberas, Chetham, Dimech, Bujada, Cardona, Sultana, Fenech. All. BajadaArbitro: Longo