L'allenatrice del, Melania, ha commentato ai nostri microfoni il match amichevole di ieri contro la, vinto dalle bianconere con il risultato di 12 a 0: "Questa partita è stato un enorme passo di apprendimento per noi. Dobbiamo lavorare di più sulla nostra forma in fase difensiva e dobbiamo essere più sicure quando siamo in possesso. Ovviamente è stata un'esperienza incredibile per le calciatrici giocare contro la Juventus e penso che abbiamo bisogno di più partite come questa per la nostra squadra per migliorare".