Vittoria travolgente dellasul. Tanti spunti interessanti, dai primi 90’ stagionali delle bianconere.impressiona per personalità: dopo le parole in conferenza stampa di(“Lei è il mio miglior acquisto”),la piazza al centro del campo, al centro del progetto e la centrocampista risponde più che bene. Bene anche, all’esordio, che mette in mostra le sue grandi doti tecniche. Da rivedere, praticamente mai impegnate.– Mai impegnata, arriveranno sfide più probanti (Dal 33’- Idem come sopra Dal 70'- Minuti importanti nei guantoni)– Un treno sulla corsia di destra e due assist nel primo tempo. Se queste sono le premesse, si prospetta la stagione della consacrazione per lei (Dal 46’- Qualche buon intervento difensivo e alcuni spunti interessanti in avanti, nel suo secondo esordio in bianconero)– Da subito appare come una delle più in palla. Aggressione alta delle avversarie, palloni recuperati e, soprattutto, diverse discese palla al piede (Dal 70'- Nessuna paura nel giocare palla: bene così!)– Precisa e puntuale negli interventi difensivi. Anche lei, come la compagna di reparto, gioca altissima– La sua stagione comincia con due reti. Ci sono inizi peggiori! Per il resto, bisogna mettere ancora benzina nel serbatoio, prima di vedere la solita, travolgente Boa (- Entra, segna una doppietta e, ancora una volta, si dimostra un'attaccante affidabile, che vede la porta)– Il suo sarà un ruolo centrale nella Juve di Montemurro. A lei il compito di giocare qualche metro indietro e dettare i tempi della squadra: direttrice d’orchestra– Bisogna ancora trovare il ritmo, ma dal punto di vista tecnico è sempre una garanzia (Dal 70'- 20 minuti di sostanza)– Coltello tra i denti, interpreta meravigliosamente il ruolo di incursore. Si fa trovare, sempre puntuale, in area di rigore e costituisce l’arma in più della fase offensiva (Dal 70'- Protagonista dell'U19 lo scorso anno, minuti importanti per fare esperienza)– Parte da destra, ma è libera di svariare su tutto il fronte d’attacco. Parte a mille, poi la fatica inizia a farsi sentire e gioca meno palloni (Dal 70'- Bene in occasione dell'assist per Girelli)– La ritroviamo come l’abbiamo lasciata: al centro dell’attacco, gioca da fulcro, smistando il gioco a destra e sinistra. Non poteva mancare anche la sua firma nella goleada odierna– Segna il primo gol della stagione e guadagna un rigore. Subito pimpante, vuole mettere in crisi l’allenatore nel ballottaggio con Hurtig (– Ha una voglia matta di mettersi in mostra. Segna a pochi minuti dall’esordio e fa vedere grandi doti tecniche)– Al di là dell’avversario, si sono già viste molte cose interessanti. Il modulo di base resta lo stesso, il 4-3-3, ma il modo di interpretarlo è diverso. Tanti meccanismi nuovi, alla prima uscita stagionale, dalle parti di Vinovo stanno lavorando bene!