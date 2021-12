A un passo dalla qualificazione ai quarti digrazie al pareggio ottenuto ieri sera contro il Chelsea, leaffronteranno il 16 dicembre ilall', nell'ultima gara del girone europeo. Dal sito ufficiale del club tutte le informazioni per prenotare i biglietti d'ingresso al match, ancora disponibili gratuitamente:Dopo le notti indimenticabili contro Chelsea e Wolfsburg, le Juventus Women sono pronte a vivere un'altra serata di grande calcio all'Allianz Stadium. Giovedì 16 dicembre, con fischio d'inizio alle 21.00, le nostre ragazze ospiteranno il Servette nell'ultima gara della fase a gironi di UEFA Women's Champions League: una vittoria vorrebbe dire quarti di finale. Un risultato che sarebbe storico e, per scrivere la storia e continuare a sognare, serve tutta la spinta del popolo bianconero. L'ingresso, come nelle due precedenti occasioni, sarà gratuito e sarà possibile prenotarlo tramite l'Official Ticket Shop!Di seguito le- 9/12 dalle 10.00 fase riservata ai Member (J1897 e B&W Member)- 9/12 dalle 14.00 fase riservata agli abbonati 19.20- 9/12 dalle 16.00 vendita liberaOgni tifoso potrà selezionare fino ad un massimo di 4 biglietti per questo match.Ci sono tre possibilità per effettuare la registrazione all' Official Ticket Shop !:- tramite Juventus Card, se si è in possesso di una Juventus Card attiva;- tramite numero di Membership, se si è in possesso di una Membership attiva;- tramite email, se non si possiede né una Juventus Card né una Membership.Ricordiamo che salvo eventuali modifiche della normativa, a decorrere dal 29 novembre 2021 in zona gialla e in zona arancione, e dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 anche in zona bianca, l’accesso allo Stadio è consentito esclusivamente ai soggetti di cui agli articoli 5 e 6 del D.L. 172 del 26/11/2021 ovvero ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’art. 9, comma 2 lettere a, b, c-bis del D.L. 52/2021 (cosiddetto “Super Green Pass”), ai soggetti di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale.All'ingresso dovrà essere fornita quindi una certificazione verde Covid-19 con QR Code: saranno considerati validi solo i certificati verdi cartacei dotati di QR Code. In considerazione del continuo evolversi dello scenario di diffusione della pandemia da covid-19, l’utilizzatore del titolo di accesso dovrà essere in possesso della certificazione richiesta dalla normativa applicabile alla data della partita.