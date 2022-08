La cessione di Linaall'Arsenal porterà nelle casse dellacirca 125 mila euro. Oltre all'aspetto economico, però, c'è un dato che certifica ancora una volta come il club bianconero sia precursore, anche sul mercato. Dall'avvento del professionismo è la prima operazione di mercato nel calcio femminile italiano, con le calciatrici che, quindi, non si spostano più a parametro zero, come succedeva fino all'anno scorso.