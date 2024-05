Domani c'è Fiorentina-Juventus Women: parla mister Paolo, alla vigilia della partenza per la Toscana, al sito ufficiale della Juve."La cosa che mi sorprende maggiormente è che, nonostante l’obiettivo secondo posto sia matematicamente raggiunto, ci si continua ad allenare con forza e grinta. Lo notavamo proprio questa mattina: non sembra un finale di stagione, le ragazze si allenano forte, c’è voglia di fare e fare bene"."Stiamo lavorando molto su di noi, perché il nostro principale problema, come si è visto anche nelle ultime partite, è che raccogliamo troppo poco rispetto a quanto siamo capaci di creare: la finalizzazione è l’aspetto su cui ci siamo concentrati maggiormente"."Ci aspetta una gara particolare, che va fuori dagli schemi: le ragazze ci tengono a fare bella figura contro un avversario che, negli anni, è diventato storico. C’è una gran voglia di fare prestazione, e tutto il lavoro va in questa direzione"."Chiudere forte questa annata è il modo migliore di partire bene la prossima: il gruppo ha voglia di dimostrare, il finale di stagione è un momento importante e poi di bello c’è che le ragazze hanno una voglia costante volontà di migliorarsi, anche singolarmente: hanno entusiasmo nell’apprendere, si fermano dopo la sessione per continuare a lavorare, chi sui tiri, chi sulla fase difensiva. Non dimenticano che siamo la Juve, in nessun momento".