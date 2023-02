In conferenza stampa verso la gara di oggi alle 16.15 italiane contro l'Inghilterra la CT azzurra Milenaha parlato di Martina. Le sue parole:"Se posso scegliere, Martina Lenzini la preferisco come difensore centrale. Quando giocava a Vignola era un’attaccante e faceva una marea di gol, poi è venuta a Brescia dove c’ero io, era ancora giovane, ed è partita come esterno per poi fare anche il terzo nella difesa a tre. Martina ha grande duttilità, oltre a forza e fisicità. Può fare entrambi i ruoli, ma se posso scegliere, scelgo così".